اليوم السابع
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الأحد، 12 يونيو 2022 08:49 م
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اعرفى الحالات التى تسقط فيها الحضانة عن الأم.. إنفوجراف

الأحد، 12 يونيو 2022 08:49 م
اعرفى الحالات التى تسقط فيها الحضانة عن الأم.. إنفوجراف محكمة الأسرة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل البعض من المواطنين عن حالات إسقاط الحضانة عن الأم وفقاً للقانون، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية: كيف ينظم القانون هذه القضايا.
 
 
ويقول المحامى خالد محمد، إن حالات إسقاط الحضانة عن الأم تتلخص في:
 
1. الحكم على الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضية تمس الشرف
 
2.زواج الأم برجل حتى وإن لم يدخل بها
 
3.امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير ثلاث مرات متتالية 
 
4.أن تهمل الأم تربية الطفل وأن تكون غير أمينة عليه
 
5.أن تكون مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية الطفل.
 
6.بلوغ الطفل السن القانونية وهي 15 سنة وهنا يخير أمام القاضي بين والده ووالدته.
 
 
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