إصابة 3 أشخاص فى انقلاب أتوبيس بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب أتوبيس أمام قطاع الأمن المركزي بقنا وتم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج.



تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس تابع لمدينة قنا الجديدة أمام قطاع الأمن المركزي بقنا.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلي مستشفى قنا الجامعي



