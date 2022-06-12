اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى انقلاب أتوبيس بقنا

الأحد، 12 يونيو 2022 10:42 ص
إصابة 3 أشخاص فى انقلاب أتوبيس بقنا صورة ارشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب 3 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب أتوبيس أمام قطاع الأمن المركزي بقنا وتم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس تابع لمدينة قنا الجديدة أمام قطاع الأمن المركزي بقنا.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلي مستشفى قنا الجامعي

 


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