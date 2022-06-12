إصابة 3 أشخاص فى انقلاب أتوبيس بقنا

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب أتوبيس أمام قطاع الأمن المركزي بقنا وتم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج.
تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس تابع لمدينة قنا الجديدة أمام قطاع الأمن المركزي بقنا.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلي مستشفى قنا الجامعي
صورة ارشيفية
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أصيب 3 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب أتوبيس أمام قطاع الأمن المركزي بقنا وتم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج.
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