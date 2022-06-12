اليوم السابع
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إحالة 14 موظفا بالمصالح الحكومية بالبحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى

الأحد، 12 يونيو 2022 04:42 م
إحالة 14 موظفا بالمصالح الحكومية بالبحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة.

وشدد المحافظ، على متابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفي هذا الشأن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت برئاسة اللواء عماد الدكروري حملة رقابية على الوحدات الصحية والخدمية وذلك لتحقيق الانضباط الإدارى.

وأسفرت تلك الحملة عن إحالة 14 من العاملين للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانونى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

 

 


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