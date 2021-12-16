البحيرة - ناصر جودة

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة،إحالة 321 موظف بمستشفى دمنهور العام للتحقيق لعدم الإنضباط الإدارى.

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل، بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة،مشددا على إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، وكذا التأكد من حصول جميع العاملين على العقار المضاد لفيروس كورونا المستجد والإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية .



وفى السياق قامت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة، بعمل حملات تفتيشية مكثفة على المعهد الطبي القومي بدمنهور " مستشفى دمنهور العام " خلال الفترات الصباحية والمسائية، علي مدار اليومين الماضيين لمتابعة عملية الإنضباط الإداري والتأكد من تقديم الخدمات الطبية الجيده للمرضي والإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية



و أسفر المرور عن رصد 102 حالة ترك عمل، وكذلك رصد 210 حالات غياب من العاملين دون سند قانوني بالفترة الصباحية والمسائية والسهر ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين واحالتهم إلى التحقيق الفورى.