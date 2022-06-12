اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 يونيو 2022 05:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إحالة أوراق 6 عاطلين لقتلهم عاملين والشروع فى قتل آخر بالشرقية للمفتى

الأحد، 12 يونيو 2022 05:18 م
إحالة أوراق 6 عاطلين لقتلهم عاملين والشروع فى قتل آخر بالشرقية للمفتى صورة ارشيفية
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة جنايات الزقازيق منذ قليل، إحالة أوراق 6 عاطلين إلى فضيلة المفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم لقيامهم بقتل عاملين والشروع فى قتل ثالث بإطلاق الأعيرة النارية عليهما وإلقاء جثتيهما بأحد المصارف لوجود خلافات بينهم وحددت هيئة المحكمة جلسة اليوم الثاني من شهر اغسطس المقبل للنطق بالحكم،لحين ورود الدعوى من فضيلة المفتى،والحكم على 6 آخرين متهمين في ذات الواقعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ابراهيم عبد الحى، رئيس المحكمة وامانة سر محمد فاروق.

ترجع وقائع القضية رقم 43860 لسنة 2021 جنايات منيا القمح، الى شهر ديسمبر من العام الماضى حيث تلقى اللواء محمد والى، مدير امن الشرقية بلاغا من سائق بقيام 3 دراجات بخارية باعتراض طريقة وإجباره على التوقف بعد تهديده بالأسلحة  النارية وأنهم قاموا باصطحاب 3 من مستقلى السيارة بسيارتة بعد توثيقهم  الى مكان غير معلوم .

 فتوصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث  الى ان مرتكبى الواقعة تشكيل عصابى يضم 12 عاطل وانهم قاموا بنقل المجنى عليهم لمزرعة نائية ملك أحدهم وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية عليهم وقتلوا اثنين منهم ووضعوا جثتيهما داخل اجولة بلاستيك وقاما بالقائهما باحد المصارف .

تم القبض علي المتهمين وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق والتى قدمتهم لمحكمة الجنايات والتى اصدرت قرارها المتقدم .


الشرقية

جنايات الزقازيق

منيا القمح مفتى

المستشار إبراهيم عبد الحى

اخبار الجريمة



الموضوعات المتعلقة

جنايات الزقازيق تنظر ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفل اليتيم

الإثنين، 16 مايو 2022 12:02 م

بعد قليل.. جنايات الزقازيق تصدر قرارها فى واقعة هايدى ضحية الابتزاز بالشرقية

الخميس، 10 فبراير 2022 03:31 م

جنايات الزقازيق تطلب ضابط التحريات فى واقعة هايدى ضحية الابتزاز بالشرقية

الخميس، 10 فبراير 2022 11:32 ص

جنايات الزقازيق تسدل الستار على واقعة طفل ميت الفرماوى.. الجريمة هزت الرأى العام فى الشرقية والدقهلية.. سائق استدرج المجنى عليه لتوصيله وذبحه لسرقة التوك توك.. تخلص من جثته بحقل زراعى والمحكمة تقضى بإعدامه

الأربعاء، 09 فبراير 2022 04:30 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة