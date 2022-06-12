إحالة أوراق 6 عاطلين لقتلهم عاملين والشروع فى قتل آخر بالشرقية للمفتى

الشرقية فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق منذ قليل، إحالة أوراق 6 عاطلين إلى فضيلة المفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم لقيامهم بقتل عاملين والشروع فى قتل ثالث بإطلاق الأعيرة النارية عليهما وإلقاء جثتيهما بأحد المصارف لوجود خلافات بينهم وحددت هيئة المحكمة جلسة اليوم الثاني من شهر اغسطس المقبل للنطق بالحكم،لحين ورود الدعوى من فضيلة المفتى،والحكم على 6 آخرين متهمين في ذات الواقعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ابراهيم عبد الحى، رئيس المحكمة وامانة سر محمد فاروق.

ترجع وقائع القضية رقم 43860 لسنة 2021 جنايات منيا القمح، الى شهر ديسمبر من العام الماضى حيث تلقى اللواء محمد والى، مدير امن الشرقية بلاغا من سائق بقيام 3 دراجات بخارية باعتراض طريقة وإجباره على التوقف بعد تهديده بالأسلحة النارية وأنهم قاموا باصطحاب 3 من مستقلى السيارة بسيارتة بعد توثيقهم الى مكان غير معلوم .

فتوصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الى ان مرتكبى الواقعة تشكيل عصابى يضم 12 عاطل وانهم قاموا بنقل المجنى عليهم لمزرعة نائية ملك أحدهم وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية عليهم وقتلوا اثنين منهم ووضعوا جثتيهما داخل اجولة بلاستيك وقاما بالقائهما باحد المصارف .

تم القبض علي المتهمين وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق والتى قدمتهم لمحكمة الجنايات والتى اصدرت قرارها المتقدم .