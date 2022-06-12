أوبزرفر: ضربة جديدة لجونسون بعد انتقادات مزارعين لاستراتيجية ما بعد بريكست

كتبت ـ رباب فتحى

قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، إن آمال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في البقاء كرئيس للوزراء تعرضت لضربة قوية بعد أن أدان المزارعون والمدافعون عن البيئة استراتيجية الغذاء لحكومته بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باعتبارها كارثة للناس في الريف - مع بقاء أقل من أسبوعين قبل انتخابات ريفية فرعية رئيسية.

وفي مقابلة مع "الأوبزرفر"، قالت رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين، مينيت باترز، إن المقترحات الطموحة لمساعدة المزارعين على زيادة إنتاج الغذاء، والتي طرحت لأول مرة في العام الماضي، قد تم "تجريدها حتى العظم" في وثيقة سياسة جديدة، مما يعني أن المزارعين لن يكونوا قادرين على إنتاج أغذية يمكن تحمل تكلفتها.

وقالت باترز، إنها أبلغت رئيس الوزراء يوم الجمعة، أن المزارعين - بمن فيهم أولئك الموجودون في تيفرتون ومقر البلاد الغربية، حيث ستجرى انتخابات ثانوية حاسمة في 23 يونيو - كانوا غاضبين من سياسات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي اعتقدوا أنها ستجعلهم أكثر فقرًا وغير قادرين على التنافس مع المنتجين الأجانب.

ويُنظر إلى الانتخابات الثانوية، الناجمة عن استقالة النائب عن حزب المحافظين نيل باريش لمشاهدته المواد الإباحية على هاتفه في مجلس العموم ، على أنها حاسمة لفرص بوريس جونسون في البقاء في داونينج ستريت ، بعد أن عانى من تمرد مؤلم من قبل 148 نائباً من حزب المحافظين في تصويت على سحب الثقة الأسبوع الماضي.

ويحاول الديمقراطيون الليبراليون قلب أغلبية حزب المحافظين البالغ عددهم 24،239 مقعدًا فيما يمكن أن يكون أكبر صدمات انتخابية فرعية في الآونة الأخيرة. إذا خسر المحافظون الانتخابات أمام الديمقراطيين الأحرار، واستعاد حزب العمال ويكفيلد منهم في نفس اليوم ، فإن العديد من نواب حزب المحافظين يعتقدون أن جونسون لن يكون قادرًا على البقاء كرئيس للوزراء.