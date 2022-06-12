أكلات تحافظ على صحة الجلد وتساعد على ترطيب الجسم

كتبت نهير عبد النبى

تعتبر وظيفة حماية الجلد مهمة لمنع فقدان الماء الزائد ولمنع المواد الكيميائية الضارة ومسببات الحساسية من التأثير على الجسم، كما أنه يساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن المغذيات ضرورية لمساعدة الجلد على توفير هذا الحاجز الواقي، إذا كان الشخص يأكل نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا يوفر العناصر الغذائية التي يحتاجها ، فيمكنه المساعدة في دعم الجلد في وظائفه الوقائية.

وبالمثل، إذا لم يأكل الشخص نظامًا غذائيًا صحيًا ، فيمكن أن يغير وظيفة الجلد، ما يؤدي إلى شكاوى مثل جفاف الجلد.

يمكن أن يكون الجلد الجاف أحد أعراض نقص بعض العناصر الغذائية، بما في ذلك:

فيتامين أ

فيتامين سي

فيتامين د

فيتامين هـ

الزنك

السيلينيوم

يمكن أن يساعد التأكد من أن هذه الفيتامينات والمعادن جزء من النظام الغذائي في الحفاظ على صحة الجلد، ويمكن أن يساعد تناول أوميجا 3 ومضادات الأكسدة في الشاي الأخضر والكركم أيضًا على منع جفاف الجلد.

ومن الأكلات المهمة لصحة الجلد

- كبد البقر

يعتبر كبد البقر مصدرًا جيدًا لفيتامين أ وذلك لأن الحيوانات تخزن فيتامين أفي الكبد، ويعتبر فيتامين أ هومن المغذيات الأساسية لمكافحة جفاف الجلد لاحتوائه على الرتينويدات والكاروتينات، وتعمل هذه الخصائص على تنشيط مسارات معينة في الجسم وتؤثر بشكل مباشر على الجلد.

يمكن أن يساعد فيتامين أ في إصلاح الجلد المتضرر من الأشعة فوق البنفسجية وتقليل أعراض الصدفية .

-البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة هي مصدر جيد آخر لفيتامين أ، وتحتوي كل حبة بطاطا مخبوزة مع القشر1،403 ميكروجرام من فيتامين أ تحتوي حصة بهذا الحجم على 156٪ من القيمة اليومية.

تقول المعاهد الوطنية للصحة أن فيتامين (أ) له استخدامات أخرى عديدة إلى جانب مكافحة جفاف الجلد على سبيل المثال ، يمكن أن يساعد في الحماية من انخفاض كمية الحديد في الدم وقد يزيد من القدرة على البقاء على قيد الحياة للعديد من الحالات الصحية ، مثل الحصبة .

- الفلفل الأحمر الحلو

الفلفل الأحمر الحلو مصدر جيد لفيتامين سي المفيد في محاربة جفاف الجلد لأنه يزيد بشكل كبير من ترطيب البشرة بالإضافة إلى ذلك، يحمي هذا الفيتامين البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة كما أنه يزيد الكولاجين في الجلد ، ويقلل الأمراض الجلدية المرتبطة بالشيخوخة مثل التجاعيد ، والتصبغ ، والجلد الأكثر صلابة.

- الكيوى

فاكهة الكيوي هي مصدر جيد آخر لفيتامين سي، يمكن أن يؤثر نقص فيتامين سي سلبًا على الجلد، ما يؤدي إلى آلام المفاصل، وانخفاض التئام الجروح، ونقص الحديد.

يحتوي فيتامين سي على فوائد صحية أخرى إلى جانب ترطيب البشرة ووظائف الحماية ، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة على سبيل المثال ، يمكن أن يقلل تناول فيتامين سي من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين وقد يقلل من شدة أعراض البرد.

حليب الصويا واللوز والشوفان

حليب الصويا واللوز والشوفان المدعم بفيتامين د مصادر جيدة لهذه المغذيات.

تضيف المعاهد الوطنية للصحة أن أحد الآثار المفيدة لفيتامين (د) هو مضاد الالتهاب، و قد يساعد هذا الجلد في الحفاظ على رطوبته وترطيبه.