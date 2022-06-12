أسعار النفط تسجل 122.01دولار لبرنت و120.67دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط، 122.01دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 120.67 دولار للبرميل.

وكشف رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسينغه، عن أن بلاده قد تضطر إلى شراء المزيد من النفط من روسيا للتعامل مع أزمة الوقود الحالية.

ونقلت صحيفة (كولومبو بيدج) المحلية اليوم الأحد، عن رئيس الوزراء قوله - في تصريحات صحفية - إنه سيبحث أولاً عن مصادر أخرى، لكنه سيكون منفتحًا على شراء المزيد من النفط الخام من موسكو،مؤكدا أن بلاده بحاجة ماسة إلى الوقود، وتحاول حاليًا الحصول على النفط والفحم من الموردين التقليديين للبلاد في الشرق الأوسط.

وبالنسبة إلى تصريحات وزير الطاقة السريلانكي بأن بلاده اشترت قبل أسبوعين شحنة تزن 90 ألف طن متري (99 ألف طن) من الخام الروسي لإعادة تشغيل مصفاة التكرير الوحيدة لديها، قال رئيس الوزراء إنه لا يعرف ما إذا كان هناك المزيد من الطلبات في الفترة المقبلة أم لا.

واعترف ويكرمسينغه بأن الأزمة في سريلانكا كانت من صنعها وحدها حيث ألقى الكثير باللوم على سوء الإدارة الحكومية، والتخفيضات الضريبية الكبيرة في عام 2019 ، والأخطاء السياسية التي دمرت المحاصيل والهبوط الحاد في السياحة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وصرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن ارتفاع أسعار النفط والتضخم أصبح مصدرا ثانويا متوقعا لمساعدة أوكرانيا.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال في حفل استقبال للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي: "الفكرة التي أريد أن قولها إن هذا متتابع بالفعل. والمنتج الثانوي، لقد قلته ذات مرة عندما قررنا مساعدة أوكرانيا. وما أريد أن أنقله هو أن ذلك سيكلفنا أيضا. كما سيكلف الدول الغربية وحلف الناتو. لأنكم تعرفون ما الذي كان من الضروري أن يحدث: كان من المفترض أن ترتفع أسعار الغاز وأسعار النفط وأسعار المواد الغذائية".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن إدارته تحاول تحقيق انخفاض بأسعار البنزين في البلاد.