أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأحد 12-6-2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية اليوم الأحد 12-6-2022، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، وسعر 1 يورو بـ3.95 ريال سعودى، و1جنيه مصرى بـ0.20 ريال سعودى، وسجل 1 دولار أسترالى 2.66 ريال سعودى.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.