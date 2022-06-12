أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ5 جنيهات

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الاحد ً وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 5 جنيهات للكيلو جرام.
- البطاطس بـ5 جنيهات.
- البصل الأبيض بـ3 جنيهات .
- البصل الأحمر بـ 3 جنيهات.
- الكوسة بـ 7.5 جنيه .
- الجزر بـ 6.5 جنيه .
- الخيار بـ 6 جنيهات .
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيهات.
- الباذنجان العروس بـ5 جنيهات
- الفلفل البلدى بـ6 جنيهات.
- الفلفل الألوان بـ14 جنيها.
- الليمون بـ 15 جنيها
- فاصوليا بـ12 جنيها.
- بلح بارحى بـ34 جنيها.
- بسلة بـ11 جنيها.
- بامية بـ 23 جنيها.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
- وورق عنب بـ19 جنيها.
- تفاح احمر إيطالى بـ30 جنيها.
- عنب أحمر بـ12.5 جنيه.
- برتقال بلدى بـ5 جنيهات.
- الفراولة بـ11 جنيها.
- جوافة بـ15 جنيها.
- خوخ بـ8.5 جنيه.
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