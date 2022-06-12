أخطاء شائعة بعد التمرين.. منها عدم الاستحمام

كتبت إيناس البنا

بناء جسم يحقق أحلامك والحفاظ على لياقتك هو كل هدفك، قد تعتمد على بعض الأنظمة الغذائية أو تمارس التمارين الرياضية، ولكن قد لا تحقق ذلك بالرغم من ممارسة التمرين بانتظام.

أخطاء ما بعد التمرين

فيما يلي بعض وفقا لموقع " verywellhealth"، بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها بعد التمرين:

عدم الاستحمام:

ممارسة الرياضة تجعلنا نتعرق ونتعرض للرائحة الكريهة من العرق، يمكن لمجموعة متنوعة من البكتيريا أن تتكاثر على بشرتك وتسبب الالتهابات والطفح الجلدي وما إلى ذلك، لذا من المهم جدًا أن تنظف نفسك جيدًا، ويفضل الاستحمام بعد كل جلسة تمرين داخل الصالة الرياضية.

عدم التزود بالطعام لفترة طويلة:

يمكن أن تؤدي التمارين الرياضية إلى حرق كبير للسعرات الحرارية، هذا هو الهدف، لكن جسمك يحتاج إلى التزود بالوقود بعد أن ينفق الطاقة والسوائل والدهون، لذا احتفظ بوجبة خفيفة أو سوائل سهلة الاستخدام بعد التمرين لتستهلكها عند الانتهاء من التمرين.

عدم تناول كمية صحية من البروتين بانتظام :

يتطلب بناء وتعافي عضلات البروتين ومن السهل أن تقع فريسة لنقص البروتين مع التدريبات المنتظمة، هذا يجعل من المهم للغاية تناول كمية صحية وكافية من البروتين بانتظام.