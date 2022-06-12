أخبار مصر.. قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2022

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تصديق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2022..

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2022

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2022، والتى سيتم إستقبالهم إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 22/06/2022.

المركز الإعلامى للوزراء: مصر على خريطة الوجهات السياحية المفضلة عالميا..فيديو

عززت الدولة المصرية من مكانتها على خريطة الوجهات السياحية المفضلة على المستوى العالمي، وذلك من خلال صياغة وتنفيذ خطط وآليات استراتيجية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة والترويج للتراث الثقافي والتاريخي والحضاري المصري والاستغلال الأمثل للمقاصد السياحية وتنويعها بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية، الأمر الذي أسهم في استقطاب السائحين من مختلف أنحاء العالم، خاصة في ظل التطبيق الصارم لإجراءات السفر الآمن، وتجديد الشهادات الدولية التي حصلت عليها المطارات المصرية في مجالات الجودة والسلامة الصحية، فضلاً عن دعم قطاع السياحة الذي يشكل أحد الدعائم الحيوية للاقتصاد المصري للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية المتتالية.

التعليم: حصول جميع طلاب الثانوية العامة على أرقام الجلوس استعدادا للامتحان

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه ليس ضروريا حصول طلاب الثانوية العامة على بطاقات أرقام الجلوس من المدارس المقيدين بها، ولكن يكفى معرفة الطالب رقم جلوسه إلكترونيا من موقع الوزارة لدخول الامتحانات، مضيفة أن للطالب حرية الحصول على رقم الجلوس سواء من خلال الموقع الإلكترونى أو المدرسة.

استيفاء الاختبارات الصحية شرط الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن بالداخلية

اشترطت الداخلية على الراغبين في الالتحاق لمعاهد معاونى الأمن استيفاء الاختبارات الصحية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة.

منظمة الأغذية والزراعة: مصر بالمركز الخامس عالميا فى إنتاج الطماطم لعام 2020

أظهرت إحصائية لقاعدة البيانات الإحصائية لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، أن إنتاج الطماطم فى العالم خلال العام 2020 بلغ 186.6 مليون طن، منهم 62.6% من آسيا فقط، والباقى موزع على دول العالم، حيث دخلت مصر، ضمن أكثر 5 دول إنتاجًا للطماطم في العام 2020.

الداخلية: عدم سداد مصاريف حج القرعة يعتبر تنازلا عن الفرصة

أكدت الداخلية اعتبارها عدم سداد تكاليف حج القرعة للفائزين بها هذا العام، والمقدرة بنحو 94 ألف جنيه، بمثابة تنازل عن فرصة الحج. ميناء الإسكندرية يستقبل الدفعة الأولى من أوناش الساحة العملاقة.. صور أعلنت وزارة النقل استقبال الدفعة الأولى لعدد 6 أوناش ساحة كهربية لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية TMT والتي تعتبر أحد أهم المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال النقل البحري، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات وتطوير كافة الموانئ البحرية المصرية. لجنة المسار الدستورى الليبى تعود للقاهرة لبدء الجولة الثالثة من الاجتماعات أفادت قناة "إكسترا نيوز" في خبر عاجل أن لجنة المسار الدستوري الليبي تعود للقاهرة لبدء الجولة الثالثة من الاجتماعات، موضحة أن الاجتماعات تستهدف الوصول إلى إطار دستوري تجري على أساسه الانتخابات في ليبيا، لوحات معدنية مميزة.. شاهد أرقام سيارات بالمزاد الإلكترونى وأسعارها.. صور أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية المزايدة على لوحات معدنية مميزة للسيارات، ويتم فتح باب المزايدة بصفة يومية مع تحديد أيام محددة للقيام بغلق باب المزايدة وتحديد الفائز باللوحة المعدنية، ويتم التنافس حاليا على مجموعة من اللوحات نوضحها بالصور التالية : السكة الحديد تنتهى من ترميم القطار الملكى وإعادته لشكله التاريخى.. فيديو وصور قامت هيئة السكك الحديدية من خلال ورشة ايرماس المتخصصة في صيانة وعمرات الوحدات المتحركة وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعتين لوزارة النقل، بالانتهاء من ترميم القطار الملكي وإعادته إلى حالته التاريخية، ومكوناته الطبيعية مع الحفاظ على طابعه الأثري القديم وشكله التاريخي. التعليم: انتهاء إعداد مناهج 6 سنوات دراسية من سلسلة "القيم واحترام الآخر" قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، "من أجل بناء جيل مصري يمتلك مهارات حقيقية بمقاييس عالمية نسابق الزمن لاستكمال نظام التعليم الجديد والذي يصل إلى محطة الصف الخامس الابتدائي في سبتمبر المقبل وكذلك نسعى لجيل يمتلك المهارة ويحترم الآخر ولديه أيضا حصيلة من القيم والأخلاقيات وفخور بهويته المصرية والعربية، لذلك تم الانتهاء من إعداد مناهج 6 سنوات دراسية من سلسلة "القيم واحترام الآخر" كما نرى في الأغلفة المرفقة". سفير مصر فى كوريا الجنوبية يستقبل بعثة المنتخب فى مطار أنشون.. فيديو وصور استقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى كوريا الجنوبية، خالد عبد الرحمن، بعثة المنتخب الوطني التي وصلت مطار أنشون قبل قليل استعدادا لملاقاة منتخب كوريا الجنوبية في المباراة الودية التي تجمعهما الثلاثاء المقبل.

أ.ش.أ: وزير دفاع الصين يؤكد على مكافحة بلاده لمنع تايوان من إعلان الاستقلال