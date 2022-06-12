أبو الغيط: العالم يعيش وضعا حساسا للغاية والحرب الأوكرانية ستستمر لسنوات

كتب أحمد عرفة

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن العالم يعيش الآن في وضع حساس للغاية يصل إلى احتمالات الخطر.

وأضاف أبو الغيط في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن ملامح تظهر لتحديات بين القوى العظمى أمريكا وحلف الأطلسي وروسيا والصين.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية أن روسيا بها أكثر من 5 آلاف رأس نووية استراتيجية أو تكتيكية والوضع الآن محتدم جدا في أوكرانيا.

وأوضح أبو الغيط أنه توجد عواقب وخيمة للأحداث في أوكرانيا لمدة سنوات لأن الحرب لن تتوقف في أيام وربما تصل إلى سنوات مشيرا إلى أن روسيا لها مفاهيم محددة والعالم الغربي له منطلقاته ويسعى إلى هزيمة روسيا.

وأشار أبو الغيط إلى أن العالم الغربي وفرنسا ترى أنه من الصعب هزيمة قوة عظمى مثل روسيا .

وأوضح أن العالم الغربي يسعى إلى إنشاء ائتلافات ضد الصين هناك تضييق خناق على ظهور الصين كقوة على الأرض مبررين ذلك بعدوانية الصين.

وأكد أبو الغيط أنه من الملاحظ حاليا وجود مساعي لتجميد روسيا على أرضها وليس تجميد عضويتها في الأمم المتحدة.