أبو الغيط يؤكد استمرار دعم الجامعة العربية للحكومة الشرعية فى اليمن

بيشوى رمزى

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية رشاد محمد العليمي وعدداً من نواب الرئيس والوفد المرافق له، والذي يقوم حالياً بزيارة للقاهرة.



أبو الغيط يستقبل العليمى

وصرح المستشار جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط تباحث مع رئيس المجلس حول مجمل التطورات على الساحة اليمنية ميدانيا وسياسياً خاصة في ضوء استمرار المواقف المتعنتة للحوثيين، وكذا ما يقومون به من اختراقات مستمرة للهدنة القائمة في البلاد منذ اكثر من شهرين.



العليمي يوقع على دفتر زيارات كبار الشخصيات

وأضاف المتحدث أن أبو الغيط كان استمع باهتمام إلى الشرح الوافي الذي قدمه العليمي حول الوضع اليمني والتحديات التي تواجهه وسبل حلها خاصةً بعد تشكيل مجلس القيادة والآمال الملقاة على عاتقه من الشعب اليمني والمجتمع الدولي، كما قدم الشكر للجامعة العربية على دعمها لليمن خاصة بعد صدور قرار مؤخراً عن مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين يطالب كافة الدول بتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية.



لقاء أبو الغيط والعليمى

وأشار المتحدث الرسمي الي أن أبو الغيط أكد في هذا الصدد على استمرار الجامعة العربية في دعم الحكومة الشرعية في اليمن وعلي أهمية الحل السياسي كسبيل وحيد لانهاء الازمة اليمنية، وضرورة العمل بشكل عاجل على تخفيف المعاناة على الشعب اليمني.



أبو الغيط والعليمى

وأضاف المتحدث أنه عقب اللقاء قام العليمى بكتابة كلمة في دفتر الزيارات المخصص لكبار الشخصيات عبر فيها عن اعتزاز اليمن بهذا الصرح العربي وإيمانها به خاصة وأن اليمن احدى الدول المؤسسة له.