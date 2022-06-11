10 مرشحين لمنصب أمين كلية التمريض بجامعة سوهاج يعرضون خططهم التطويرية للعمل

سوهاج - محمود مقبول

ترأس الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اللجنة المختصة باختيار المرشح لمنصب أمين كلية التمريض والتى ضمت كلا من الدكتور حسان النعمانى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمحاسب أشرف القاضى أمين عام الجامعة، حيث تم عقد لقاءات لعدد 10 مرشحين، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بمقرها القديم.

وأشار الدكتور مصطفى عبد الخالق، إلى أن اللجنة قامت بتقييم المتقدمين بناء على عدة معايير هى التاريخ الوظيفى، القدرات العلمية المناسبة للمنصب، جودة مقترح التطوير وتوافر السمات الشخصية فى المرشح كالقيادة، والحزم، والقدرة على إدارة الأزمات.

جدير بالذكر أن المرشحين، مجدى عبدالكريم أحمد مدير إدارة الدراسات العليا بكلية التمريض، بهاء الدين محمد مدير إدارة المخازن بكلية الطب البشرى، عزة محمد حسن محاسب ومراجع بكلية التعليم والتكنولوجيا، يوسف شعبان ربيع أمين كلية التجارة تكليفا، أيمن أحمد محمود مدير الخريجين بالإدارة العامة لشئون التعليم المركزية، كمال إبراهيم عبدالغنى أخصائى رياضى بإدارة الاستراحات بالمركزية، خالد عبدالله رمضان مدير إدارة ترتيب الوظائف ندبا بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة، هشام جلال على مراجع حسابات بالوحدة الحسابية لكليات الطب البشرى والتمريض والآثار، بهاء محمد عطية كبير اخصائيين شئون مالية بكلية التمريض ومنى السيد على أخصائى رعاية شباب كلية التمريض.