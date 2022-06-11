وفاة نجم "تيك توك" أمريكى عمره 19 عاما بعد ساعات من حديثه عن الوفاة المبكرة

كتبت: شيماء عبد المنعم

توفى أحد أشهر نجوم "تيك توك" فى أمريكا، بشكل مفاجئ أفزع متابعيه، وذلك بعد ساعات قليلة من نشره مقطع فيديو قصير عبر التطبيق الشهير، الذى تحدث خلاله عن مخاوف الوفاة فى سن مبكرة.

وحسب ما نشره موقع tmz، توفى كوبر نورييجا، عن عمر 19 عاماً، والذى يتابع حسابه على "تيك توك" أكثر من 2 مليون شخص، حيث عثر عليه فاقداً الوعى فى ساحة انتظار سيارات بمركز تجارى فى لوس أنجلوس.



كوبر نورييجا

وحسب ما أكده التقرير، فإنه رغم وصول المسعفين خلال وقت وجيز من الاتصال بخدمات الطوارئ، فإن محاولات الإنعاش لم تفلح فى إنقاذ حياة الشاب المؤثر عبر الإنترنت، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن سبب الوفاة، فيما لم تظهر أى أاعراض على جسده تفسر ذلك، وحسب ما قالته الشرطة، "سيتم تشريح الجثة وسيكشف عن السبب".

وما زاد حادث الوفاة إثارة أنه جاء بعد ساعات قليلة من نشر نورييجا مقطع فيديو يصوره وهو على الفراش مع تعليق يقول "مَن غيرى يفكر فى احتمال الوفاة فى سن مبكرة؟"، وما زاد من تعاطف معجبيه وتأثرهم أكثر بالحادثة هو ما نشره بنفسه فى 4 يونيو الجارى عبر "إنستجرام"، عندما أعلن عن إنشاء صفحة على منصة "ديسكورد" لنشر التوعية حول أمراض الصحة العقلية.

وقال في تعليقه، "عانيت من الإدمان منذ أن كنت فى سن التاسعة، تعتقدون أن حديثى هذا من باب الجنون، لكن هذه هى الحياة التى عشتها.. أود استخدام التأثير الذى حظيت به فى خلق مساحة لنشر الوعى بالصحة العقلية والتشجيع على الحديث عنها بصورة طبيعية وتحديث كل ما يتعلق بعلاجها".

وتكررت حوادث الوفاة المفاجئة لنجوم تيك توك، فى يناير الماضى، برحيل المؤثرة الكندية كانديك مورلى، عن عمر 36 عاماً، فى ظروف غامضة، بعد أيام من إعلانها فى بوست أن الأصوات فى رأسها قد صمتت.