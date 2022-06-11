وضع 26 لوحة بأسماء شوارع السنطة بالغربية لسهولة وصول الخدمات العامة للمواطن

صرحت منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية ، أنه تحقيقا للمظهر الحضارى للمدينة و تسهيلا لوصول الخدمات العامة إلى المواطن من بريد وإسعاف ومطافى وغيرها، تم تعليق عدد 26 لوحة إعلانية بأسماء الشوارع بمدينة السنطة طبقا للعناوين المسجلة بالادارة الهندسية.
وقالت رئيس مدينة السنطة إنه علما بأن من يقوم باتلاف هذه اللافتات أو يتعرض لأحد من الموظفين عند تعليقها سيعرض نفسه للمساءلة القانونية بمحاضر رسمية.
وأكدت صالح أنه تم اليوم رش شوارع قرى قطاع ميت يزيد بجهاز الضباب لمكافحة الناموس حسب الجدول الموضوع وجارى ترتيب دورة أخرى للرش، وأضافت انة مازال استمرار أعمال التجميل والتطوير بمدينة السنطة جارية حيث تتواصل أعمال التجميل ودهان الأرصفة والبلدورات والكبارى وأعمدة الإنارة العامة حتى تظهر المدينة بمظهر لائق وحضارى.
لوحات بأسماء الشوارع فى السنطة بالغربية
لوحات بأسماء الشوارع فى السنطة بالغربية
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