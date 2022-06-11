وضع 26 لوحة بأسماء شوارع السنطة بالغربية لسهولة وصول الخدمات العامة للمواطن

الغربية محمد طارق

صرحت منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية ، أنه تحقيقا للمظهر الحضارى للمدينة و تسهيلا لوصول الخدمات العامة إلى المواطن من بريد وإسعاف ومطافى وغيرها، تم تعليق عدد 26 لوحة إعلانية بأسماء الشوارع بمدينة السنطة طبقا للعناوين المسجلة بالادارة الهندسية.

وقالت رئيس مدينة السنطة إنه علما بأن من يقوم باتلاف هذه اللافتات أو يتعرض لأحد من الموظفين عند تعليقها سيعرض نفسه للمساءلة القانونية بمحاضر رسمية.