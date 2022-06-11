وصول 13 طبيبًا من 4 جامعات مصرية للكشف وإجراء العمليات بالمجان لمستشفى العريش العام

شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبل مستشفى العريش العام، اليوم، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأعلنت صحة شمال سيناء أن الدفعة الجديدة تضم 13 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية والتي تشمل جراحة مخ وأعصاب.

الدكتور محمد فتحي عادل والدكتور محمود صابر محمد، وتجميل الدكتور حمد محمد احمد، وطب اورام الدكتور امر الله عبد المنعم محمد ودكتوره داليا حمودة الصادق وجراحة قلب وصدر الدكتور اسامة صابر عبد العليم والدكتور تامر سالم مجد وجراحة عامة دكتور مرسي محمد مرسي ودكتور هاني محمد حسن، وتخدير الدكتور حلمي حافظ حلمي.

وعيون دكتور أحمد السيد محمد، وعظام الدكتور عمرو أحمد محمود، وجراحة أوعية دموية الدكتور أحمد رياض توفيق، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة.

وسبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، ويتواصل استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.