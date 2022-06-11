وزارة الداخلية تضبط 1419 قضية تموينية متنوعة

كتب: محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة، لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1419 قضية تموينية متنوعة، بينها 3 قضايا حجب سلع غذائية، بإجمالى مضبوطات (8,751 طن "مكرونة - أرز – أسمدة زراعية ")، و(377) قضية بيع بأزيد من السعر، وعدم الإعلان عن الأسعار، بإجمالى مضبوطات بلغت (48,25 طن "دقيق – مكرونة – سكر – زيت - أرز – لحوم – أسمدة زراعية" – 8800 قطعة أدوات صحية – 20 طن أسمنت – 213 عبوة سجائر).

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (602) قضية فى مجال مخالفات المخابز، عبارة عن (12 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 99 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 88 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 7 قضايا بيع بأزيد – 14 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 23 قضية توقف عن الإنتاج – 359 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت (2,625 طن دقيق بلدى مدعم) وكذا (14) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (3٫850 طن أسمدة مدعمة - 49500 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين " – 350 إسطوانة بوتاجاز – 1350 رغيف – 8676 عبوة "زيت طعام").. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (87,396 طن - 213 عبوة سجائر –8676 عبوة "زيت تموينى" - 49500 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين " – 1350 رغيف – 8800 قطعة "أدوات صحية" – 350 إسطوانة بوتاجاز).

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (9) قضايا بمضبوطات بلغت (52,222 طن أقماح محلية) – (7 مخازن) – (2) سيارة، أبرزها:

▪ ضبط (15 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.

▪ ضبط (7 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ.

▪ ضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة الشرقية) لتجميعه كمية قدرها (3,5 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح نقل بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 14 قضية بمضبوطات بلغت (404 قطعة "43 قطعة صوتية – 126 قطعة ضوئية – 235ملصق").