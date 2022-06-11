والدة عروس المنوفية المتوفية: "قلبى وجعنى عليكى يا ندى ربنا يصبرنى".. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع والدة عروس المنوفية، ندى بدر إبراهيم 19عاما، المتوفية أثناء إجراء عملية جراحية بإحدى المراكز الطبية الخاصة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.





وتقول والدة عروس المنوفية، إنه أثناء إجراء عملية جراحية بأحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، توجهنا يوم الأربعاء الماضى فى تمام الساعة الواحدة إلى أحد المراكز الطبية لإجراء عملية كحت لنجلتى لسرعة الإنجاب والتى لا تستغرق سوى 30 دقيقة، ولكن فوجئنا باستمرار نجلتى فى غرفة العمليات حتى الساعة 5 مساء، وبعدما خرجت من غرفة العمليات حالتها كانت سيئة جدا .

وتضيف الأم والبكاء مرتبط بكل كلمة تقولها، "عندنا خرج الطبيب قالى بالحرف الواحد هو أنتى عندك أولاد غير ندى رديت عليه قولت أيوه ليه فيه إيه، قالى مفيش حاجة خالص أنا رايح أجيب الإسعاف علشان ننقلها مستشفى تانية علشان حالتها وخرج وبعدها مرجعش المستشفى تانى نهائيا".

وتشير الأم: "ياريتنا ما عملنا العملية نهائيا وكانت بنتى فضلت جنبى"، قائلة والدموع تنهمر من عيناها: "نفسى أشوف بنتى تانى وأخدها فى حضنى قلبى وجعنى عليكى أوى يابنتى ربنا يرحمك ويصبرنى على فراقك"، وفى النهاية توجهت الأم بالدعاء لنجلتها .

وكان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، يفيد بتحرير بلاغ اتهم طبيبا بمركز طبى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بالتسبب فى وفاة زوجته، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.