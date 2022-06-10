اليوم السابع
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عزاء عروس المنوفية.. ندى بدر فقدت حياتها أثناء إجراء عملية جراحية بمركز طبي خاص..فيديو

الجمعة، 10 يونيو 2022 10:23 م
عزاء عروس المنوفية.. ندى بدر فقدت حياتها أثناء إجراء عملية جراحية بمركز طبي خاص..فيديو عزاء عروس المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من عزاء عروس المنوفية، ندى بدر إبراهيم 19عاما والمتوفية ، أثناء إجراء عملية جراحية بإحدى المراكز الطبية الخاصة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وقال عمار بكر بدر زوج عروسة المنوفية المتوفية، عقب إجراء تدخل جراحي بإحدى المراكز الخاصة، بمدينة شبين الكوم، والمقيم بقرية ميت عافية التابعه لمركز شبين الكوم، إن زوجته دخلت لإجراء عملية كحت بسيطة لاتتعدى نصف ساعة، خرجت من غرفة العملية بعد خمس ساعات من إجراء العملية، وتوفيت بعدها فى تمام الساعة الواحدة صباحا.

واضاف، توجهتدنا ظهر الأربعاء الماضى لأحد المراكز الطبية المعروفة في شبين الكوم لإجراء تدخل جراحي بسيط، ولكننى فوجئنا بقيام الطبيب بإبلاغنا بأن الزوجة أجريت لها 4عمليات، وكانت لا تعاني من أي أمراض عضوية سابقة، ودخلت على قدميها بعد إجراء الفحوصات اللازمة قبل إجراء التدخل الطبي، ودخلت غرفة العمليات الساعة الواحدة، واستغرقت في غرفة العمليات أكثر من 5 ساعات، وفوجئوا بعد العملية بأن الطبيب يبلغهم أنها خضعت لأربع عمليات منها الزايدة واستكشاف، بالإضافة إلى العملية الأصلية، دون الرجوع لزوجها أو موافقته لإجراء عمليات أخرى.

وأكد الزوج أنها بعد إجراء الجراحة عانت من الإفاقة من التخدير وكانت تتحدث معهم بصعوبة ونزفت كميات كبيرة من الدماء وتحدثت لها، وكل هذا والطبيب يحاول طمأنتهم حتى توفيت بعد منتصف الليل، وسط حالة من الصدمة بين أفراد الأسرة لوفاة صاحبة العشرين عامًا في غمضة عين، وتبين وفاتها على الفور وقمت بتحرير محضرا ضد الطبيب الذى قام بالعملية عن طريق النجدة .

جانبل من العزاء (2)
جانبل من العزاء (2)

 

جانبل من العزاء (3)
جانبل من العزاء (3)

 

جانبل من العزاء (4)
جانبل من العزاء (4)

 

جانبل من العزاء (5)
جانبل من العزاء (5)

 

جانبل من العزاء (1)
جانبل من العزاء (1)

 

 

 

محافظة المنوفية

عروس المنوفية

عروس المنوفية المتوفية



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