نقيب البحث العلمى: تطوير مراكز التدريب وتخصيص مصايف للأعضاء أولويتنا

كتبت ـ آية دعبس

قال هشام رضوان، رئيس النقابة العامة للتعليم والبحث العلمى، إن إجراءات وزارة القوى العاملة للترشح ب الانتخابات العمالية للدورة النقابية 2022/2026 أفضل كثيرا من الدورات السابقة، من حيث سهولة وسرعة الانتهاء من تقديم أوراق الترشح واستقبال المرشحين، مثمنا مشاركة وزير القوى العاملة محمد سعفان المرشحين لعضوية النقابات العامة للعمال اللحظات الأولى من فتح باب الترشح، للتأكيد على العاملين بالوزارة بسرعة تذليل أي عقبات قد تواجه المرشحين.

وأوضح رضوان، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عقب ترشحه لدورة نقابية ثانية،: أنه سيستكمل في حال فوزه لدورة نقابية ثانية المشروعات التي كان قد بدأها، مثل مشروع مصايف لأعضاء النقابة في مرسة مطروح والغردقة وبورسعيد، وتطوير مراكز التدريب لتحسين قدرات العاملين بقطاعات النقابة "التعليم العالى، الأزهر، والتربية والتعليم"، تماشيا مع خطة الدولة للاهتمام بالتدريب، ووزارة القوى العاملة في تطوير مراكز التدريب المهنى بالمحافظات.

وبدأت في التاسعة من صباح اليوم السبت، وزارة القوى العاملة في تلقى طلبات الترشح لمجالس إدارة 29 نقابة عامة عمالية، شملت العاملين بالصناعات الغذائية، المرافق العامة، الزراعة والري والصيد، التعليم والبحث العلمي، البريد، البترول، الخدمات الصحية، العلوم الصحية، النقل الجوي، الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، النقل والمواصلات، الغزل والنسيج، الإنتاج الحربي، النقل الجوي، المالية والضرائب والجمارك، الاتصالات، التجارة، الكيماويات، النقل البري، الصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، صناعات البناء والأخشاب، السياحة والفنادق، البنوك والتأمينات والأعمال المالية، السكة الحديد، المناجم والمحاجر، الخدمات الإدارية الاجتماعية، النيابات والمحاكم، والإسعاف.

ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء المرشحين غدا الأحد، والطعون علي أسماء المرشحين بعد غد الإثنين، والبت في الطعون علي أسماء المرشحين الثلاثاء المقبل، وإعلان الكشوف النهائية 15 يونيو الجاري، علي أن تجرة الانتخابات يوم الخميس الموافق 16 يونيو الجاري، والتظلم من النتيجة 17 يونيو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022.