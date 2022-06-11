نصائح للحفاظ على البشرة من أضرار أشعة الشمس على البلاج

كتبت إيناس البنا

يلجأ الكثير منا الى المصايف والبلاجات فى الصيف وذلك للتمتع بجو البحر، وتجنب حرارة الطقس فى الكثير من المدن، حيث أن ارتفاع درجة الحرارة، يمكن أن تؤثرعلى الجلد بشكل سلبي، مما يؤدي إلى مشاكل مثل حروق الشمس، والحكة، سرطان الجلد والكثير من المشاكل الأخرى.

حماية الجلد في الصيف..

وفقا لموقع " onlymyhealth" فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها حماية بشرتك من التلف أثناء الصيف:

استخدام كريم واقي الشمس..

لا تخرج دون استخدام واقي الشمس، في بعض الأحيان، يجب عليك التأكد من إعادة استخدامه على مدار اليوم لتحسين فعاليته.

ارتداء الملابس القطنية..

ارتداء الملابس الواقية القطنية يمكن أن يمنع الاتصال المباشر بأشعة الشمس، وبالتالي يقلل من مخاطر الإصابة بأضرار أشعة الشمس.

شرب الماء..

شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم أمر ضروري للغاية للحفاظ على بشرة صحية، بصرف النظرعن تنظيم وظائف الكبد وحركات الأمعاء وما إلى ذلك، يمكن أن يساعد البقاء رطبًا أيضًا في تطهير الجلد من الداخل.

اتباع روتين ثابت للعناية بالبشرة..

تأكدى من اتباع روتين ثابت للعناية بالبشرة يمكن أن يساعد في تحسين صحتك وطول العمر، وحاولى تجنب الماكياج وأدوات التجميل المحتوية على المواد الضارة التى تتفاعل مع أشعة الشمس.

حدد وقتًا لممارسة الأنشطة خارج المنزل..

طريقة فعالة واحدة لتجنب الاتصال المباشر بضرر الشمس عن طريق توقيت الأنشطة الخارجية وفقًا لذلك، حاول البقاء في المنزل أثناء النهار والخروج خلال المساء فقط.