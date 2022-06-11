اليوم السابع
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نادى متحدي الإعاقة بدمنهور يحصد 43 ميدالية في بطولة كأس مصر لألعاب القوى

السبت، 11 يونيو 2022 12:56 م
نادى متحدي الإعاقة بدمنهور يحصد 43 ميدالية في بطولة كأس مصر لألعاب القوى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الاهتمام الغير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بذوى الهمم كشريك أساسي في بناء المجتمع ونهضة الوطن، بما يمتلكونه من موهبة وقدرات كبيرة في شتى المجالات، مشيراً إلى أن البحيرة لا تألوا جهدا فى دعم ذوى الهمم وإتخاذ خطوات جاده لدمجهم بالمجتمع، ودعمهم لممارسة كافه الأنشطة الرياضيه المختلفة. 
  
 وفى هذا السياق أشاد محافظ البحيرة، بحصول أبطال نادي متحدي الإعاقة بدمنهور على 43 ميدالية منها 11 ذهبية و20 فضية و12 برونزية في بطولة كأس مصر لألعاب القوي والتي تنظمها اللجنة البارالمبية المصرية بالمركز الأولمبي بالمعادي خلال الفترة من 7- 10 يونيو.
 
كما تقدم الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بخالص التهنئة للاعبين الفائزين بنادي متحدي الإعاقة  وذلك لفوزهم بمراكز متقدمة ببطولة كأس مصر لألعاب القوى، وكذلك لجميع المشرفين والمدربين والقائمين على تدريبهم.
 
 

نادى متحدى الاعاقه

محافظة البحيرة

كأس مصر لألعاب القوى

دمنهور

محافظ البحيرة

وزارة الشباب



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