مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب خلافات على أرض زراعية فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى شاب بمحافظة الشرقية، مصرعه متأثرا بإصابته بطعنة نافذة بالظهر، على يد 4 من جيرانه بسبب خلافات على أرض زراعية بقرية منزل حيان.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الزقازيق العام بوصول" محمد م ن " 22 عاما مقيم قرية منزل حيان دائرة مركز شرطة ههيا جثة هامدة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات، وقوع مشادة بين والد المجنى عليه وجيرانه فى الحقل بسبب خلافات على أرض زراعية، وأثناء تواجد المجنى عليه بالحقل قام 4 أشخاص من المتنازعين مع والده بالتعدى عليه بسلاح ابيض سنجة، وتوفى بعد ساعات متأثرا بإصابته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التى صرحت بالدفن، عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

فيما ألقت الأجهزة الامنية بمركز شرطة ههيا القبض على 4 متهمين فى الواقعة، وتم البقاء على القوات لملاحظة الحالة أمام مسكن القاتل خشية حدوث أى تداعيات من جانب الطرفين.