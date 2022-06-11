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مصرع عامل أسفل عجلات القطار أمام مزلقان فابريقة ببا جنوب بنى سويف

السبت، 11 يونيو 2022 10:01 ص
مصرع عامل أسفل عجلات القطار أمام مزلقان فابريقة ببا جنوب بنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقى عامل مصرعه، اليوم السبت، أسفل أحد القطارات بمزلقان فابريقة ببا جنوب محافظة بنى سويف، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى ببا المركزى.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بشخص أمام مزلقان فابريقة ببا جنوب محافظة بنى سويف، والذى وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزى.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف جثة شاب يدعى "مصطفى.ا.م" 43 سنة، مبيض محارة مقيم منطقة فابريقة ببا بمدينة ببا، إلى مشرحة مستشفى  ببا المركزى تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

 

 


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