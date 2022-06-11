مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمهما عامل دليفرى بدراجته وسط الأقصر

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة، يفيد باصطدام دراجة بخارية لعامل دليفرى فى أحد المطاعم بوسط مدينة الأقصر، خلال سيره فى منطقة شارع الخور فى طفلتين تبلغان من العمر 8 سنوات من سكان المنطقة، مما أسفر عن مصرع طفلة فى الحال وفارقت الحياة فى التصادم، وأصيبت الطفلة الآخرى بكدمات وجروح بالغة تم على إثرها نقلها لمستشفى الأقصر العام لفحصها، وبعد إجراء الفحوصات الطبية تقرر نقلها لمستشفى أسيوط الجامعى لإجراء جراحات عاجلة لها، وأصيب عامل الدليفرى بكدمات وجروح، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، الخميس الماضي، مصرع مقاول وعامل خلال العمل فى إصلاحات داخل بيارة صرف صحي بحي القريا أمام الشيخ سعد بجوار محطة 6 بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر وتم نقل جثامين العاملين لمشرحة مستشفى إسنا، وجاري استصدار التصريح بدفنهما لتشييع الجنازة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إسنا العقيد مروان عاطف، يفيد بورد بلاغ بمصرع شخصين خلال العمل فى إحدى بلاعات الصرف الصحى بحي القرية بمنطقة الشيخ سعد دائرة المركز، وعلى الفور انتقل إلي مكان الحادث كلاً من، اللواء محمد عايد مساعد مدير امن الأقصر، والمقدم أحمد قورة رئيس المباحث بإسنا، والرائد محمود صقر من مباحث إسنا.