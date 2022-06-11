مصرع شخصين فى حادث تصادم بطريق جمصة _ المنصورة الدولي بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

لقى شخصان مصرعهما في حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة، على طريق المنصورة جمصة الدولي، وتم نقل جثتيهما لمشرحة المستشفى.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة على طريق المنصورة جمصة، أمام قرية ميت زنقر التابعة لمركز طلخا.

انتقل على الفور ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع المهندس هارون إبراهيم عبد الحميد المر، والسيد أبو شبانه أحمد الشربيني، وتم نقلهما لمشرحة المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثتين لمشرحة المستشفى، ورفع آثار الحادث، وإعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق.