اليوم السابع
Ads
السبت، 11 يونيو 2022 09:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مستشفى الأحرار التعليمى ينعى وفاة طبيبين فى حادث طريق الجلالة

السبت، 11 يونيو 2022 09:03 ص
مستشفى الأحرار التعليمى ينعى وفاة طبيبين فى حادث طريق الجلالة الطبيبان المتوفيان
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نعى مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وفاة اثنين من أطباء جراحة العظام بالمستشفى؛ اللذان فارقا الحياة جراء وقوع حادث أليم في طريق الجلالة.
 
وتوفى الطبيبان الدكتور محمد دغده والدكتور محمد محمود نعيم، أطباء جراحة العظام في مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت؛ إثر وقوع حادث أليم على طريق الجلالة.
 
وأصدرت إدارة مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بيانًا نعت خلاله وفاة الطبيبين الاثنين، إذا عبر البيان عن مدى حزن كل من في المستشفى حيال وفاة اثنين من أبناء مستشفى الأحرار التعليمي.
 
وقال البيان: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى تنعى مستشفى الأحرار التعليمى بمدينة الزقازيق أبنائها الدكتور محمد دغده والدكتور محمد محمود نعيم، أطباء العظام في مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، إثر حادث أليم. 
 
وتابع البيان: وإذ تتقدم مدير عام المستشفى،و نواب المدير وجميع العاملين في المستشفى بخالص التعازي والمواساة لأسر الفقيدين، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يُلهم أسرتهما وزملاؤهما وأحبائهما خالص الصبر والسلوان، إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.
 
IMG-20220611-WA0018
 

 

IMG-20220611-WA0019
 

 

IMG-20220611-WA0020
 

 

 


مستشفى الأحرار التعليمي

وفاة طبيبين

طريق الجلالة

الشرقية

الزقازيق

حادث



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة