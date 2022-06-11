مستشفى الأحرار التعليمى ينعى وفاة طبيبين فى حادث طريق الجلالة

الشرقية فتحية الديب

نعى مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وفاة اثنين من أطباء جراحة العظام بالمستشفى؛ اللذان فارقا الحياة جراء وقوع حادث أليم في طريق الجلالة.

وتوفى الطبيبان الدكتور محمد دغده والدكتور محمد محمود نعيم، أطباء جراحة العظام في مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت؛ إثر وقوع حادث أليم على طريق الجلالة.

وأصدرت إدارة مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بيانًا نعت خلاله وفاة الطبيبين الاثنين، إذا عبر البيان عن مدى حزن كل من في المستشفى حيال وفاة اثنين من أبناء مستشفى الأحرار التعليمي.

وقال البيان: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى تنعى مستشفى الأحرار التعليمى بمدينة الزقازيق أبنائها الدكتور محمد دغده والدكتور محمد محمود نعيم، أطباء العظام في مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، إثر حادث أليم.

وتابع البيان: وإذ تتقدم مدير عام المستشفى،و نواب المدير وجميع العاملين في المستشفى بخالص التعازي والمواساة لأسر الفقيدين، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يُلهم أسرتهما وزملاؤهما وأحبائهما خالص الصبر والسلوان، إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.