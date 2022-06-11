مركز شباب المدامود بالأقصر بطلا لدورى اتحاد شباب مصر بجنوب الصعيد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن فوز مركز شباب المدامود بالأقصر على مستوى جنوب الصعيد لكرة القدم الخماسة، وذلك بعد الفوز فى المباراة النهائية على محافظة قنا 2/7 بمحافظة سوهاج، كما حصل فريق الكرة الطائرة بمركز شباب طيبة العوامية على المركز الثاني.

ويقول صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أن فريق مركز شباب المدامود من المقرر أن يمثل قطاع جنوب الصعيد على مستوى الجمهورية فى الدورى الذى سوف يقام بالإسكندرية، وذلك فى الفترة من 17 حتى 19 يونيو 2022، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات وإشراف علي أبو المجد وأحمد محمد علي مشرفي المديرية، والجهاز الفنى كابتن على السعدى وكابتن بسام محمد التهامي.

وفى نفس السياق نظمت الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات مشروع القوافل الرياضية بالقرى الأكثر احتياجا، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج والتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وذلك داخل مركز شباب الأقصر ومركز شباب البياضية ومركز شباب الطارف ومركز شباب الزينية قبلي ومركز شباب الندافين.

ويقول صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه يأتي برنامج القوافل الرياضية بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظات الجمهورية، وذلك فى إطار سعى وزارة الشباب والرياضة بالاهتمام بتطوير القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية وتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية علي مستوي الجمهورية.

الجدير بالذكر أن تنفيذ القوافل الرياضية يأتى برعاية وزارة الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وبتوجيهات صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، والدكتور محمد عبدالوهاب القائم بأعمال وكيل المديرية للرياضة، وجمال عبدالناصر مشرف المشروع بالمديرية.



مركز شباب المدامود بالأقصر بطلاً لدورى إتحاد شباب مصر (1)



مركز شباب المدامود بالأقصر بطلاً لدورى إتحاد شباب مصر (2)