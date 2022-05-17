مركز شباب أرمنت الحيط بطلاً لدورى مراكز الشباب بالأقصر لعام 2022.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر فعاليات نهائى دوري مراكز الشباب في نسخته التاسعة للمباراة النهائية بين فريقي مركز شباب الطود ومركز شباب أرمنت الحيط على ملعب نادى الأقصر الرياضى، وذلك في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بمراكز الشباب، وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير مراكز الشباب في كافة قرى الجمهورية لتطوير مراكز الشباب، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبقيادة صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة، وفتحى محمد خير وكيل المديرية للشباب، والدكتور محمد عبد الوهاب وكيل المديرية للرياضة.

وبدأ اللقاء بالسلام الجمهورى والوقوف دقيقة حداد على الشهداء من رجال الجيش والشرطة، حيث أكد صلاح رشوان فى كلمته على دعم الفريقين والتقط الصور التذكارية والترحيب بالحضور من القيادات الشعبية والتنفيذية، وتم التشديد على الالتزام بكافة شروط الدورى والإجراءات والتحلى بالأخلاق الرياضية من الفريقين.

وفى هذا الصدد، فاز مركز شباب أرمنت الحيط علي مركز شباب الطود في نهائي دوري مراكز الشباب بمحافظة الأقصر في نسخته التاسعة لعام 2022 بضربات الترجيح، وتم توزيع الميداليات على الفرق المشاركة وحصل على المركز الأول مركز شباب أرمنت الحيط والمركز الثاني مركز شباب الطود، والمركز الثالث مركز شباب الزينية قبلي كل الدعم لفرق مراكز الشباب المشاركين في دوري مراكز الشباب.



























