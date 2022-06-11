مركز جسور الثقافى ينظم عرض فيلم بنادى السينما اليوم

كتب ـ محمد الأحمدى

ينظم مركز جسور الثقافى بالزمالك التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر نشاط فنى بعنوان نادى سينما جسور لعرض فيلم freedom writers اليوم السبت، فى تمام السادسة مساء.

ومن المقرر أن يشمل اليوم عرض الفيلم على أن يلحقه مناقشة عن موضوعه، حيث تدور أحداث الفيلم عن قصة حقيقية عن رواية للكاتبة إيرين جرويل، والتي كتبت عن تجربتها الشخصية فى مهنة التدريس بإحدى المدارس الأمريكية فى لوس أنجلوس في وسط ملىء بالاختلاط والنزاعات العرقية، إذ تأثرت إيرين بقصص التلاميذ المؤلمة الناتجة عن تلك الصراعات العرقية والحوادث المأساوية.

جدير بالذكر، أن مركز جسور الثقافي قد تأسس في مبنى الخدمات الملحق بكاتدرائية جميع القديسين لاستخدام الفنون والآداب والموسيقى لبناء الجسور بين أعضاء المجتمع.

وتتمثل أنشطة المركز فى أنشطة عروض فنية مثل موسيقى، مسرح، مسرح غنائي، عروض أفلام، عروض حكي، عروض أطفال وورش عمل.