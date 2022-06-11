محمود عبد الراضي لـ dmc: العدالة الناجزة ساهمت فى حسم القضايا

كتب : كريم صبحى

قال الزميل محمود عبد الراضي، رئيس قسم الحوادث باليوم السابع، إن هناك عدالة ناجزة في كافة القضايا المطروحة، ما يؤكد على دولة القانون وسرعة الفصل في القضايا.

وأضاف "عبد الراضي" في مداخلة مع برنامج مساء dmc ، أن سرعة الفصل في القضايا ساهم في شعور أهالي الضحايا بارتياح شديد، بسبب عودة حقوق ذويهم سريعا.

وضرب "عبد الراضي" مثالا على العدالة الناجزة بقضية كاهن الإسكندرية، مؤكدا أن محكمة جنايات الإسكندرية، أسدلت الستار على قضية قتل الكاهن أرسانيوس وديد بالإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبرى بتأييد حكم الإعدام على المتهم شنقا، وذلك بعد أيام قليلة من نظر القضية، حيث سادت حالة من الفرح داخل المحكمة وسط حضور شقيقة المجنى عليه ومحامى الأسرة.

ولفت عبد الراضي، إلى أن العدالة الناجزة تحقق الردع العام، وتساهم في عدم وقوع الجرائم، مثمنا الجهود الخرافية التي تبذلها الجهات القضائية في نظر القضايا.