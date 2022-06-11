اليوم السابع
Ads
السبت، 11 يونيو 2022 02:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بني سويف يوجه بسحب عمال النظافة من الشوارع بسبب ارتفاع درجة الحرارة

السبت، 11 يونيو 2022 01:13 م
محافظ بني سويف يوجه بسحب عمال النظافة من الشوارع بسبب ارتفاع درجة الحرارة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلف الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، رئيس مشروع النظافة بسحب عمال النظافة من الشوارع اليوم خلال الفترة من الساعة 12 ظهراً حتى انكسار الموجة الحارة، وذلك حرصا على سلامتهم، على أن يتم استكمال العمل خلال الفترة المسائية، وذلك فى ضوء التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقال هانى الجويلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف رئيس مشروع النظافة: "بالإنابة عن زملاء العمل المخلصين نتقدم بخالص الشكر للمحافظ على توجيهاته بسحب عمال النظافة من الشوارع فى الفترة من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى انتهاء انكسار الموجة شديدة الحرارة، على أن يتم تعويض ساعات العمل ليلا".

 

 

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

درجات الحرارة



الموضوعات المتعلقة

الربيع يلهب الأجواء قبل نهايته.. درجات الحرارة تصل لمستوى قياسى.. مركز معلومات المناخ ينصح بالإقلال من خروج الأطفال وكبار السن وخفض المجهود البدني قدر الإمكان.. وعدم التعرض للشمس مباشرة حتى العصر

السبت، 11 يونيو 2022 12:00 م

التفاصيل الكاملة لذروة ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. فيديو

السبت، 11 يونيو 2022 10:36 ص

الأرصاد: درجة الحرارة الآن 37 على القاهرة وتتجاوز الـ40 درجة الساعات المقبلة

السبت، 11 يونيو 2022 10:29 ص

درجات الحرارة اليوم السبت 11/6/2022 فى مصر

السبت، 11 يونيو 2022 12:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة