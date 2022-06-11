محافظ بني سويف يوجه بسحب عمال النظافة من الشوارع بسبب ارتفاع درجة الحرارة

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، رئيس مشروع النظافة بسحب عمال النظافة من الشوارع اليوم خلال الفترة من الساعة 12 ظهراً حتى انكسار الموجة الحارة، وذلك حرصا على سلامتهم، على أن يتم استكمال العمل خلال الفترة المسائية، وذلك فى ضوء التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقال هانى الجويلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف رئيس مشروع النظافة: "بالإنابة عن زملاء العمل المخلصين نتقدم بخالص الشكر للمحافظ على توجيهاته بسحب عمال النظافة من الشوارع فى الفترة من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى انتهاء انكسار الموجة شديدة الحرارة، على أن يتم تعويض ساعات العمل ليلا".