الشوارع فاضية والناس هربت من الحر.. ارتفاع الحرارة ببنى سويف يصل 42 درجة.. لايف

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل محافظة بنى سويف لرصد حالة الطقس التى تشهدها المحافظة اليوم الجمعة.



ورصد اليوم السابع الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 42 درجة، فيما شهدت المدينة خلو الشوارع من المواطنين.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة طقسا شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع وجود نشاط رياح مساء بأغلب الأنحاء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 23، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28.