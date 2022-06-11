محافظ السويس لعمال النظافة: سلامتكم أهم واحذروا أشعة الشمس

السويس - فريق المحافظات

وجه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس تنبيه لعمال النظافة بجميع أحياء المحافظة بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وتوخى الحذر من الارتفاع الشديد فى درجة الحرارة، مؤكداً أن سلامتهم وحياتهم أهم.

وقال محافظ السويس فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أنه طلب من رؤساء الأحياء بالتنبيه على عمال النظافة بتوخى الحذر بعد أن وصلت درجه الحرارة فى أحياء السويس إلى نحو 42 درجة مئوية.

وأضاف اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس انه شدد على قطاع الكهرباء بالمحافظة بضرورة التعامل الفورى مع أى انقطاع للتيار الكهربائى بسبب الأحمال الزائدة، كما طلب من الشركة القابضة للمياه وهيئة قناة السويس بتجنب أى أعمال تؤدى إلى انقطاع المياه على المواطنين فى المحافظة وتحديدا فى ظل ارتفاع درجه الحرارة.

وطلب محافظ السويس من المواطنين باتباع نصائح وزارة الصحة بعدم التعرُّض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل الباردة وارتداء غطاء للرأس أثناء التعرض المباشر لأشعة الشمس وعدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

يذكر أن محافظه السويس تشهد ارتفاعا شديدا فى درجه الحرارة حيث وصلت إلى نحو 42 درجة مئوية وخلت الشوارع من المارة والتزم المواطنون منازلهم بسبب الطقس شديد الحرارة.