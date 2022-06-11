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محافظ الجيزة يوجه بسحب عمال النظافة من الشوارع خلال فترة الموجة الحارة

السبت، 11 يونيو 2022 10:47 ص
محافظ الجيزة يوجه بسحب عمال النظافة من الشوارع خلال فترة الموجة الحارة عامل نظافة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورئيس هيئة النظافة والتجميل بسحب كافة عمال النظافة من الشوارع خلال الفترة من الساعة 12 ظهراً وحتى انكسار الموجة الحارة واستكمال العمل خلال الفترة المسائية وذلك في ضوء التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد والتي تشير إلى موجة حارة تشهدها البلاد  حيث ترتفع الحرارة بمعدل يتراوح ما بين درجتين إلى 3 درجات، عن القيم المسجلة في الأيام الماضية، مع زيادة نسب الرطوبة نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي، وزيادة فترات سطوع الشمس، بما يؤدي إلى طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية. 
 
وناشدت تناشد محافظة الجيزة المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء الظهيرة، خاصة خلال الفترة من 12 ظهرا إلى 4 عصرا، وشرب السوائل بصورة مستمرة، والتواجد داخل أماكن جيدة التهوية .
 
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن   الارتفاعات فى درجات الحرارة تتوالى لتكون ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة اليوم السبت خلال الساعات المقبلة، لافتة إلى أنه يسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء وتتجاوز درجة الحرارة على القاهرة الكبرى لأول مرة خلال هذا العام حاجز 40 درجة مئوية.
 
ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى خلال الساعات المقبلة  43 درجة مئوية فى الظل ، وشمال الصعيد 43 درجة مئوية ، جنوب الصعيد 45 درجة مئوية أما السواحل الشمالية 36 درجة مئوية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت :  القاهرة العظمى 43  درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة ، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.
 

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