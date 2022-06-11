ما هو منخفض الهند الموسمى وكيف يؤثر على مصر؟ مدير التنبؤات بهيئة الأرصاد يرد

كتب محمود راغب

موجة شديدة الحرارة تتعرض لها البلاد فى هذا الأيام وقبل أيام معدودة من بداية فصل الصيف ، والسر وراء كل ذلك هو منخفض الهند الموسمى الذى تكرر الحديث عنه كثيرا فى هذه الفترة خاصة مع موجات شديدة الحرارة التى لم تؤثر فقط على مصر بل تؤثر على منطقة الشرق الأوسط بالكامل.

الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والانذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشف أن منخفض الهند الموسمى منخفض حرارى بيظهر تأثرة في فصل الصيف ويمتد تأثيرة ليصل لجمهورية مصر العربية ويكون الكتلة الهوائية السائدة في معظم أنحاء الجمهورية.

وأشار مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هذا المنخفض يتسبب في ارتفاعات كبيرة فى درجات الحرارة في الجزيرة العربية، لافتا إلى أن هذا المنخفض يعبر البحر المتوسط والبحر الأحمر ليؤثر على جمهورية مصر العربية ولكن ب درجات حرارة أقل من الجزيرة العربية.

وكشف شاهين ، أنه رغم أن تأثيره يكون بدرجات حرارة أقل يتسبب مروره على البحرين الأحمر والمتوسط فى ارتفاعات شديدة في نسب الرطوبة مما يزيد من ارتفاع درجة الحرارة المحسوسة.

وأكد مدير إدارة التنبؤات والانذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحرص على إعلام المواطنين فى نشرتها بدرجات الحرارة المحسوسة.

وأشار شاهين إلى أنه بسبب تأثير هذا المنخفض أعلى درجات حرارة تم تسجيلها فى صيف العام الماضى على القاهرة وصلت 42 درجة وهى درجات أعلى من المعدلات الطبيعية التى ينبغى أن تتراوح بين 37 و 38 درجة.

وكشف أن هذا المنخفض يتسبب في ارتفاعات شديدة في الجزيرة العربية حيث وصلت درجات الحرارة على سبيل المثال مؤخرا لـ 50 في الكويت، لافتا إلى أن مرور الكتل الهوائية لهذا المنخفض على البحرين يقلل من قيم درجات الحرارة ولكن مروره على البحرين يتسبب فى ارتفاعات شديدة فى نسب الرطوبة على مصر فى فصل الصيف.