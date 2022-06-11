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محافظ الجيزة يشهد تسليم 23 سيارة إسعاف جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور

السبت، 11 يونيو 2022 01:18 م
محافظ الجيزة يشهد تسليم 23 سيارة إسعاف جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور تسليم 23 سيارة إسعاف جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة
كتب سيد الخلفاوى

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شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تسليم 23 سيارة إسعاف جديدة ومجهزة على أعلى مستوى لدعم منظومة الصحة ومرفق الإسعاف ومواجهة الأزمات بالمحافظة وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

 وأكد محفظ الجيزة، أن مبادرة حياه كريمة تهدف إلى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين فى كافة قطاعات الحياة والتى يأتى على رأسها القطاع الصحى و يندرج مرفق الإسعاف ضمن هذا القطاع الحيوى مشيراً الى أن مرفق الإسعاف بالمبادرة قد شهد انشاء وتطوير وإحلال وتجديد 16 وحدة إسعاف واستحداث وحدة جديدة بديلة بمستشفى الصف وتجهيز سيارات حضانات اطفال ورعاية مركزة بقرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى سوف تسهم فى رفع كفاءة هذا المرفق الهام بالمحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلاله .

وأشاد محافظ الجيزة بدور رجال الإسعاف فى توفير الخدمات الطبية العاجلة للمرضى والاستعداد الدائم لمواجهة وحل الأزمات الطارئة مؤكداً على دعم المحافظة لهذا المرفق الحيوى سواء على مستوى التجهيزات أو رفع كفاءة العنصر البشرى.

كما ثمن المحافظ الدور الهام الذى لعبته القوات المسلحة وأجهزتها المعنية وجهودها المتميزة فى تنفيذ مخططات تطوير القرى المدرجة بمبادرة حياة كريمة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بأعلى المواصفات والمعايير الفنية فى خلال فترة وجيزة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الاسعاف المصرية أن السيارات الجديدة تتميز بمواصفات فنية كبيرة ومجهزة بتكنولوجيا عالية وتحتوى على جهاز تنفس صناعى وجهاز صدمات وجهاز استنشاق بخار لعلاج الامراض التنفسية وجهاز لسحب الافرازات و جهاز لنوبات الربو وجهاز لمراقبة وقياس العلامات الحيوية والنبض ودرجة الحرارة وقياس ضغط الدم ونسبة السكر فى الدم والمخصصة للتمركز بعدد 16 نقطه إسعاف بقرى حياه كريمة بمركزى الصف واطفيح.

حضر فعاليات تسليم واصطفاف سيارات الاسعاف إبراهيم الشهابى وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد والدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة و مدير مرفق إسعاف الجيزة ورؤساء مراكز الصف وأطفيح .

 

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الجيزة

الاسعاف

حياة كريمة

سيارة اسعاف



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