كوسوفو تعتزم طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى

وكالات

أعلن رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي يوم الجمعة أن بريشتينا ستطلب منحها وضع مرشحة إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية السنة.

وقال ألبين كورتي خلال استقباله المستشار الألماني أولاف شولتس في لأول زيارة يقوم بها إلى منطقة البلقان الغربي: "أوروبا مصيرنا، أوروبا مستقبلنا".

وأضاف "لا نزال نأمل بوضع مرشح للاتحاد الأوروبي وسنقدم الطلب بحلول نهاية السنة".

ويبقى تطبيع العلاقات العقبة الأساسية على طريق بريشتينا الأوروبي وكذلك بالنسبة لبلغراد رغم سنوات من الحوار تحت إشراف الاتحاد.

من جهته دعا المستشار الألماني إلى المصالحة بين العدوين السابقين بعد أكثر من عقدين على الحرب التي أوقعت 13 ألف قتيل غالبيتهم من الكوسوفيين الألبان.

وقال "المهم بالنسبة لكوسوفو أن يتقدم الحوار بينها وبين صربيا والذي يديره الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أنه على الطرفين "إيجاد حل سياسي مع اتفاق شامل ودائم يساهم أيضا في الاستقرار الإقليمي".

وأكد شولتس أيضا ضرورة مكافحة نفوذ موسكو في البلقان، مشيدا بدعم كوسوفو العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على روسيا إثر العملية العسكرية في أوكرانيا.

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، تشدد سلطات كوسوفو على ضرورة التقارب أكثر مع الغرب وتطالب بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

والجولة الخاطفة للمستشار الألماني في المنطقة قادته الجمعة إلى بلغراد التي يغادرها إلى سالونيكي والسبت إلى مقدونيا الشمالية وبلغاريا.