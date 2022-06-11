كهرباء القناة تعلن حالة الطوارئ بسبب الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء، حالة الطوارئ في محافظات مدن القناة، بسبب الارتفاع الشديد في درجة الحرارة اليوم السبت، حسب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وأصدر المهندس سامي عرفة أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء تعليماته للمهندسين رؤساء قطاعات الشبكات بجميع المحافظات داخل نطاق عمل الشركة برفع درجة الاستعداد القصوي وتشكيل فرق طوارئ وسرعة إصلاح الأعطال وحسن معاملة المواطنين.

كما قام رئيس شركة كهرباء القناة، بتشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام الشركة بالإسماعيلية برئاسته وكذا غرف عمليات فرعية بجميع القطاعات لتلقي أية بلاغات عند حدوث أي عطل في حينه وسرعة تلبية حلها في أسرع وقت.

ويشهد اليوم السبت، ذروة ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الغربية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة،و بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 37، ودمياط الصغرى 24 والعظمى 36، والزقازيق الصغرى 24 والعظمى 42، والإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 42، والسويس الصغرى 24 والعظمى 41، والعريش الصغرى 23 والعظمى 37 درجة.