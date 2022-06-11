فاطمة أحمد الأولى على الإعدادية فى المنوفية: أتمنى الالتحاق بكلية الطب

المنوفية - فريق المحافظات

فرحة غامرة بمنزل أسرة الطالبة فاطمة أحمد حسين كليب سالم، الحاصلة على المركز الأول على محافظة المنوفية فى الشهادة الاعدادية، بقرية سمادون التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وقالت الطالبة فاطمة، أنها لا تذاكر عدد ساعات محددة ولكن تهتم بالتحصيل الكامل لكل الدروس دون أن يكون هناك أى تأخير فى التحصيل، مضيفة أنها تذهب كل الدروس الخصوصية المهمة جدا، وكانت تذاكر على الانترنت من أجل التحصيل والوصول إلى التفوق والتميز.

وتابعت أنها تتمنى أن تصبح طبيبة قلب حتى تساعد فى معاونة الفقراء والمساكين فى علاجهم وتوفير العلاج اللازم لهم.

وأضاف أحمد حسين والد الطالبة، بدموع الفرحة أنه سجد لله شكرا عقب معرفته الخبر، داعيا الله أن يوفقها دائما وأن تحصل على الأولى فى الثانوية العامة و تلتحق بالكلية التى تحبها.

وقال إبراهيم كامل سالم جد الطالبة ، أنهم كانوا متوقعين أن تحصل على المركز الأول بالمحافظة، وختمت القرآن الكريم قبل شهر من الامتحانات وهو ما ساعدها على التميز والتفوق.

من جانبها أعربت الأسرة عن فرحتها الشديدة للنجاح دائما، مؤكدين أنهم دائما يسعون للتميز مع عدم وجود أى ضغوط على أبنائهم وأنهم متأكدين من النجاح والتفوق.

واعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2022 بنسبة نجاح 71.45 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل ، وبلغ إجمالى عدد الحاضرين 82470 طالب وعدد الناجحين 58928 طالبا.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2022 بنسبة نجاح 87,80% وبلغ عدد المتقدمين 41 طالبا وعدد الناجحين 36 طالبا، فيما تم اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور مايو 2022 بنسبة نجاح 78,6% وتقدم للامتحان 5376 طالبا وحضر 5117 طالبا، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2022 بنسبة نجاح 78,57 % حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 14 طالبا وعدد الناجحين 11 طالبا.

ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء الأمور، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن، موجهاً الشكر والتقدير لكل العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة مرموقة.