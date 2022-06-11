اليوم السابع
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طقس الخليج.. رياح نشطة بالبحرين وطقس صافٍ بالإمارات

السبت، 11 يونيو 2022 08:15 ص
طقس الخليج.. رياح نشطة بالبحرين وطقس صافٍ بالإمارات طقس الخليج - أرشيفية
وكالات

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تنشط الرياح فى نهار الإمارة البحرينية، بينما تشهد الإمارات طقس صافى يستمر من نهار السبت حتى ليله، ويستمر القيظ بالسعودية.

البحرين

سيكون الطقس نهاراً نشط الرياح وتكون درجة الحرارة العظمى 40°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً نشط الرياح وتكون درجة الحرارة الصغرى 35°م وهي مشابهة لليلة أمس. 
 

السعودية

 
سيكون الطقس نهاراً حاراً وتكون درجة الحرارة العظمى 45°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 32°م وهي مشابهة لليلة أمس، وينصح بالمواظبة على شرب السوائل والمرطبات خلال النهار.
 

الإمارات

 
سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 38°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 29°م وهي أقل بـ4°م من ليلة أمس. 

 


طقس الخليج

الخليج العربى

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البحرين

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