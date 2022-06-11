ضبط مخزن لحوم مجمدة فاسدة فى عين شمس

كتب: محمود عبد الراضى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخزن لتجهيز اللحوم المجمدة خاص بأحد المطاعم – كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس) لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين وعثر بداخل المخزن على (1,610 طن لحوم "كلاوى" وجميعها منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تقديمها للمترددين بالمطعم لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.