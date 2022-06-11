ضبط لصوص كسروا ماسورة مياه في عين شمس أثناء سرقتها

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين لقيامهما بكسر ماسورة مياه خلال محاولتهما سرقة المحبس الخاص بها بمنطقة عين شمس القاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من عدد من الأهالى بكسر ماسورة مياه فرعية بدائرة القسم .

بالفحص تبين حدوث الكسر المشار إليه من خلال "إحداث تلفيات بالماسورة عمداً" بإستخدام "مطرقة".. وتم إصلاحها بمعرفة الجهات المختصة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص ، مستقلين دراجة نارية "تروسيكل") حال قيامهم بكسر ماسورة المياه أثناء الشروع فى سرقتها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنان من المتهمين وبحوزة أحدهما الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "مطرقة" ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهم ، وإستقلالهم (دراجة نارية "تروسيكل – قيادة المتهم الأخر ومستأجرة من أحد معارفه") وذلك حال محاولتهما سرقة المحبس الخاص بماسورة المياة بالإشتراك مع (المتهم الهارب) إلا أنهم فوجئوا بتدفق المياه فلاذوا بالفرار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.