ضبط عامل بمطار سوهاج بحوزته كمية من أقراص التامول المخدر قبل سفره للخارج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت سلطات مطار سوهاج الدولى من ضبط عامل يبلغ من العمر 44 سنة يقيم بدائرة مركز جرجا أثناء إنهاء إجراء سفره لإحدى الدولة العربية، بحوزته 36 قرصا من عقار التامول المخدر، قام تجزئتها وتقسيمها إلى أنصاف وأرباع أقراص، مخبأة داخل البطانة الداخلية لعدد 6 رباط عنق وجاكت بدلة بحقيبة، ضمن أمتعته بالمخالفة للقانون.

وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مركز شرطة جرجا يفيد بورود بلاغ من قسم شرطة مطار سوهاج الدولى، يتضمن ضبط "مصطفى ه ع ه" 44 سنة عامل ويقيم بناحية المركز دائرة المركز أثناء إنهاء إجراءات سفره لإحدى الدول العربية بحوزته 36 قرصا لعقار التامول المخدر "مجزئة ومقسمة إلى أنصاف وأرباع أقراص" مخبأة داخل البطانة الداخلية لعدد 6 رباط عنق وجاكت بدله بحقيبة ضمن أمتعته بالمخالفة للقانون بشأن مكافحة جرائم المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي، وتم تحرير محضر بالواقعة وم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.