ضبط سائق تاكسى بحوزته 10 تذاكر هيروين بقصد الاتجار فى الوادى الجديد

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

تمكنت قوة شرطة من إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الوادى الجديد من ضبط سائق تاكسى بحوزته 10 تذاكر هيروين بقصد الاتجار وسرنجة مملوءة سائل من عقار الهيروين بقصد التعاطى ومبلغ مالى وتم تحريز المضبوطات حيث اعترف المتهم بحيازة المخدر بقصد الاتجار فيه والسرنجة بقصد التعاطى والسيارة بقصد تسهيل مهمة نقل المخدر إلى الزبائن وتحرر عن ذلك المحضر رقم 768 جنح الخارجة لسنة 2022 وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكانت وردت معلومات من إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الوادى الجديد إلى اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادى الجديد تفيد برصد نشاط اجرامى لسائق تاكسى يدعى (أ،ف) 26 سنة مقيم حى الزهور بالخارجة وضلوعه فى ترويج مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيه وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته 30 جرام هيروين موزعة على 10تذاكر هيروين وسرنجة بها سائل من ذات المخدر ومبلغ 300 جنيه.

وباستجواب المتهم اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بحوزته بقصد الاتجار فيه والسرنجة بقصد التعاطى والسيارة بقصد تسهيل مهمة نقل المخدر إلى زبائنه والمبلغ المالى من حصيلة البيع وتحرر عن ذلك المحضر سالف الذكر وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.