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شمس حارقة وحرارة لا تطاق.. احترس من الطقس وتجنب نزول الشارع فى أسوان.. فيديو

السبت، 11 يونيو 2022 04:05 م
شمس حارقة وحرارة لا تطاق.. احترس من الطقس وتجنب نزول الشارع فى أسوان.. فيديو ارتفاع الحرارة في أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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يسود محافظة أسوان، اليوم السبت، طقس شديد الحرارة على كافة أنحاء المدن والمراكز بالمحافظة، مما دفع عددا كبيرا من المواطنين إلى الالتزام بالمنازل وبعضهم فضل الهروب لمياه النيل والسباحة بالجزر النيلية.

ووصلت درجات الحرارة فى محافظة أسوان، أقصى جنوب مصر، اليوم، إلى 46 درجة مئوية للعظمى بينما تسجل الصغرى 28 درجة مئوية.

ولجأ بعض المواطنين خاصة من الأطفال والشباب للهروب من حرارة الشمس بالسباحة فى مياه النيل وكذلك الجزر النيلية النوبية التى تشتهر بكونها "مصيف المواطنين" فى النوبة، بينما لجأ عدد آخر إلى المصارف والترع فى القرى للسباحة فيها هروبا من حرارة الشمس.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم السبت، ذروة ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الغربية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

 

أسوان
أسوان

 

شمس-ساطعة-بأسوان
شمس-ساطعة-بأسوان

 

طقس-شديد-الحرارة-بأسوان
طقس-شديد-الحرارة-بأسوان

 


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