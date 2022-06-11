"سم فى كل نفخة".. كندا تستعد لوضع تحذير على كل سيجارة.. اعرف التفاصيل

كتبت رباب فتحى

قالت وكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية إن كندا تستعد لأن تصبح أول دولة في العالم تطالب بطباعة تحذير على كل سيجارة.

وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة تبني على قرار كندا بتضمين تحذيرات مصورة على عبوات منتجات التبغ ، وهي سياسة أصبحت اتجاهاً دولياً عندما تم تقديمها قبل عقدين من الزمن.

قالت وزيرة الصحة العقلية والإدمان ، كارولين بينيت ، في مؤتمر صحفي حول الموضوع الجمعة "ستساعد إضافة التحذيرات الصحية على منتجات التبغ الفردية في ضمان وصول هذه الرسائل الأساسية إلى الأشخاص بمن فيهم الشباب ، الذين غالبًا ما يحصلون على السجائر واحدة تلو الأخرى في المواقف الاجتماعية ، متجاهلين المعلومات المطبوعة على العبوة."

ومن المقرر أن تبدأ فترة التشاور بشأن التغيير المقترح يوم السبت ، وتوقعت الحكومة أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في النصف الأخير من عام 2023.

وفي حين أن الرسائل المطبوعة على السجائر يمكن أن تتغير ، قالت بينيت إن الاقتراح الحالي هو: "سم في كل نفخة".

كما كشف بينيت عن تحذيرات موسعة لعلب السجائر تتضمن قائمة أطول من الآثار الصحية للتدخين ، بما في ذلك سرطان المعدة وسرطان القولون والسكري وأمراض الأوعية الدموية الطرفية.

وطلبت كندا تحذيرات الصور منذ مطلع الألفية ، لكن الصور لم يتم تحديثها منذ عقد.

وقال روب كننجهام ، كبير محللي السياسات في جمعية السرطان الكندية ، إنه يأمل أن تصبح التحذيرات المطبوعة مباشرة على السجائر شائعة دوليًا ، تمامًا كما فعلت التحذيرات على العبوات.

وقال: "هذا سيشكل سابقة عالمية" ، مضيفًا أن أي دولة أخرى لم تنفذ مثل هذه اللوائح. كان يأمل في أن يحدث التحذير فرقًا حقيقيًا. وأضاف : "إنه تحذير لا يمكنك ببساطة تجاهله". "ستصل إلى كل مدخن ، مع كل نفخة."