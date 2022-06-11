اليوم السابع
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سكاى نيوز: تحالف ماكرون يتصدر جولة الانتخابات التشريعية الأولى

السبت، 11 يونيو 2022 07:07 م
سكاى نيوز: تحالف ماكرون يتصدر جولة الانتخابات التشريعية الأولى ماكرون
كتب محمد جمال

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قبيل إجراء الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية، على التراب الفرنسى، الأحد، تم نشر نتائج الجولة الأولى فى الدوائر الـ11 للفرنسيين المقيمين خارج البلاد، وكما فى عام 2017 ، بحسب "سكاى نيوز"، صوّت الناخبون الفرنسيون الذين يعيشون فى الخارج بشكل كبير لمرشحى تيار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون "معا". 

وجاء فى المرتبة الثانية مباشرة مرشحو تحالف اليسار "الاتحاد الشعبى والإيكولوجى والاجتماعى الجديد" لجان لوك ميلانشون فى أغلبية الدوائر الانتخابية.

 

ويقدر عدد الفرنسيين المقيمين فى الخارج والمسجلون فى اللوائح الانتخابية فى العالم الذين صوتوا فى الجولة الأولى بحوالى مليون و400 ألف.

 

وبدأ هؤلاء فى الإدلاء بأصواتهم فى محطات الاقتراع، فى مطلع يونيو الجاري، واستخدم آخرون الإنترنت لتحديد اختيارهم.

 

ووفقا للنتائج النهائية المنشورة يوم الاثنين 6 يونيو على موقع وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، جاء تحالف ميلانشون على رأس الدائرة الانتخابية الخامسة (إسبانيا وموناكو والبرتغال وأندورا) حيث تم إقصاء مانويل فالس بشكل مفاجئ، على الرغم من دعم الأغلبية الرئاسية له فى الجولة الأولى.

 

كما تصدر اليسار اللائحة فى غرب إفريقيا والمغرب العربي، فى الدائرة التاسعة حيث وصل المرشح الدبلوماسى كريم بن الشيخ أمام مرشحة "معا" الوزيرة السابقة إليزابيث مورينو. أما تيار "معا"، فقد احتل المرتبة الأولى فى 8 من أصل 11 دائرة انتخابية.

 

ويتنافس على مقاعد الجمعية الوطنية فى 11 دائرة انتخابية خارج التراب الفرنسى 150مرشحا، من أصل 577 دائرة انتخابية.

 

وبحسب أرقام الوزارة، بلغت نسبة المشاركة فى الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التى عقدت فى 4 يونيو 2022 فى الأميركيتين وفى 5 يونيو 2022 فى بقية العالم،22.51٪.

 

وفى انتظار نتائج الجولة نفسها التى ستجرى مسبقا السبت الخاصة بالمقاطعات والأقاليم الفرنسية المعروفة بما وراء البحار: (غوادلوب، وغويانا، ومارتينيك، وسان بارتيليمي، وسانت مارتن، وسان بيير وميكلون"، بدأت تستخلص الدروس والنتائج قبل 12 يونيو المقبل، موعد إجراء الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المقامة فى الأراضى الفرنسية الواقعة فى أوروبا والمعروفة باسم بـ"فرنسا متروبوليتان".

 


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